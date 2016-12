ING-DiBA Das ist die erste Kampagne der neuen Leadagentur VCCP

Extra-Konto "Dallas"



Bild: VCCP Mehr zum Thema ING-DiBa VCCP wird neue Leadagentur

Allerdings ist der deutsche Basketballstar von den Dallas Mavericks, der seit 2003 Werbebotschafter der ING-DiBa ist, nur am Anfang des neuen Spots auf einem Poster in einem Kinderzimmer zu sehen - und dient so gewissermaßen als Motivationsgrundlage für den Protagonisten. Denn der hat einen großen Traum: "Dirkules" einmal live spielen sehen. Also hilft der Junge einer alten Dame, die Einkäufe nach Hause zu tragen, macht Gartenarbeit und trägt bei Wind und Wetter Zeitungen aus. Das mühsam ersparte Kleingeld sammelt er in einem Glas, ehe er am Ende des 30-Sekünders tatsächlich mit Tickets für ein Heimspiel der Dallas Mavericks belohnt wird.Anders als in den TV-Kampagnen von Freunde des Hauses setzt VCCP in seiner Debütarbeit für den neuen Kunden auf schnelle Schnitte sowie eine cineastische Inszenierung und schafft es so, die Produktbotschaft mit einer emotionalen Geschichte zu vermitteln. Mit dem Spot bewirbt die ING-DiBa die Vorzüge ihres kostenlosen Extra-Kontos mit einer Guthabenverzinsung von 1 Prozent p.a."Der Fokus bei der Umsetzung liegt vor allem auf den authentischen und 'kleinen' Momenten des Alltags, mit denen sich jeder identifizieren kann. Keine Vignetten, sondern eben echtes Storytelling", sagt, Direktor Marketing der ING-DiBa. VCCP-Strategie-Geschäftsführerinergänzt aus Agentursicht: "Kommunikation rund um Finanzen kommt oft schwer und belehrend daher und erhöht die Barrieren gegenüber dem Thema eher. Die ING-DiBa reagiert auf das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit auf unbeschwerte Art und Weise - und in einer alltäglichen Sprache."In den nächsten Bewegtbildkampagnen wird Testimonial Nowitzki auch wieder selbst zum Einsatz kommen und soll den inhaltlichen Fokus auf die digitalen Services und Produkte der Marke weiter unterstützen. Der neue TV-Spot (Titelsong: "Making Time" von The Creation aus dem Jahr 1967) wird ab 19. Dezember auf reichweitenstarken Sendern zu sehen sein. Im Laufe des kommenden Jahren werden weitere Spots folgen und von einem starken Fokus auf Online-Maßnahmen begleitet.Bei VCCP in Berlin zeichnen Geschäftsführerfür die Beratung sowie Kreativchef Carsten Fillinger, der mittlerweile ausgeschiedeneundfür die Kreation verantwortlich. Produziert wurde der Spot von, Regie führte. tt