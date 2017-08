I love Raute Jung von Matt entwickelt Unterstützer-Kampagne für Angela Merkel

So sehen die Botschaften aus (Bild: CDU)

Zentrale Plattform ist die Website unterstuetzt-merkel.de . Dort können Interessierte Bilder von sich mit der Botschaft "I love Raute" hochladen. Das Motto wird durch ein Herzsymbol sowie die Merkel-typisch gefalteten Hände ausgedrückt und ist in Schwarz-Rot-Gold gehalten. Ergänzend kann man einen von zwölf vorgebenenen Begründungssätzen auswählen, zum Beispiel "weil sie Herz und Verstand hat", oder "weil sie hält, was sie verspricht". Die Aktion ist komplett auf Merkel ausgerichtet, die CDU taucht lediglich im Impressum der Website auf. Auf der Seite gibt es auch einen Shop, in dem man Fanartikel mit dem Motto kaufen kann, zum Beispiel Aufkleber, Luftballons, T-Shirts und Kaffeebecher.Wie eine Sprecherin der Partei erklärt, werden sich auch Prominente an der Aktion beteiligen. In welcher Form, will sie allerdings noch nicht verraten. Zu den Unterstützern gehören unter anderem die Schauspieler Heiner Lauterbach und Uschi Glas sowie diverse Sportler, deren Namen demnächst bekanntgegeben werden sollen. Ob die Motive auch in klassischen Werbemitteln eingesetzt werden, beispielsweise als Anzeigen, ist nicht bekannt. mam