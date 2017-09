Herbst/Winter-Kampagne Das ist die erste Arbeit von Thjnk für Adler

Adler - Wenn es passt

Adler: Die Printmotive von Thjnk

Der neue Auftritt soll den strategischen Leitgedanken der Marke "Mode ist für Menschen da" weiterentwickeln und gleichzeitig verdeutlichen, wie ernst Adler ihn nimmt. Dazu rücken Thjnk und der Modehändler in TV- und Funkspots sowie auf Printanzeigen (siehe unten) Frauen in den Fokus, die nicht nur die Produkte der Herbst/Winter-Kollektion zeigen, sondern vor allem ein starkes Selbstwertgefühl zur Schau stellen."Wir porträtieren starke, authentische Frauen – tolle Menschen, die selbstbewusst und lebendig mit beiden Beinen mitten im Leben stehen. Eben dort, wo es nicht um Bauch, Beine, Po geht, sondern um Liebe, Lust und Leben", sagt, Geschäftsführer bei Thjnk Düsseldorf, zur Kampagne. Ziel des neuen Markenauftritts sei es, vor allem Neukunden für Adler zu begeistern, wie Adler-Vorstandherausstellt: "Wer die Kampagne zum ersten Mal mit frischen Augen sieht, versteht sofort, dass wir uns gerade neu erfinden und gleichzeitig treu bleiben. Wir fokussieren uns auf unsere Stärken und nutzen sie, um etwas wirklich Großes entstehen zu lassen. Etwas Besonderes."Der TV-Spot wird in Fassungen von 30 und 15 Sekunden ab kommender Woche auf reichweitenstarken TV-Sendern ausgestrahlt. Bereits seit der vergangenen Woche sind die Printanzeigen in zahlreichen Magazinen zu sehen. Abgerundet wird die Kampagne von Maßnahmen in den digitalen Kanälen, in Social Media, Mailings, Beilagen und am PoS.Bei Thjnk in Düsseldorf zeichnen neben Röffen(Kreation) sowieund(Beratung) für den Auftritt verantwortlich. Auf Kundenseite betreuen(Bereichsleiter Marketing),(Leiter Werbung) und(Leiterin PR, Media und Kundenservice) die Kampagne. tt