Herausragende Fotografie Das sind die besten PR-Bilder des Jahres

Boot mit Kriegsflüchtlingen aus Syrien (Bild: Save the Children/Pedro Armestre)

Goldabbau in Burkina Faso: Im Stollen (Bild: Fastenoper/Meinrad Schade)

Kärcher unterstützt Reinigung des Globen in Stockholm (Bild: Alfred Kärcher/Johan Marklund)

DPD: Winter is coming (Bild: DPD Dynamic Parcel Distribution/Frank Rickert)

Der neue Ford Mustang (Bild: Ford-Werke/Bernard Rouffignac)

Köln möbliert (Bild: far.consulting/Karsten Jipp)

Werksschwimmbad 2015 (Bild: Stiftung Zollverein/Jochen Tack)

Active Noise Cancellation (Bild: Ford-Werke/Christian Rolfes)

An Bord bei Bugsier (Bild: Porsche Consulting/Christoph Bauer)

Almost White & Strictly Limited (Bild: Freitag lab/Oliver Nanzig)

F703 Sennheiser × Freitag - High Fidelity × High Individuality (Bild: Freitag lab/tinygiant.ch)

Fix Spiegelei von Knorr (Bild: Ad Publica Public Relations)

Island - die Insel aus Feuer und Eis (Bild: Piroth Kommunikation/Eva Anderl)

Ingo Fehr - Bienenvater (Bild: Flughafen Hamburg/Michael Penner)

David Behre, Weltmeister 400m (Bild: BP Europe/Jon Challicom)

Danny Mac Askill GoPro Cascadia Shot (Bild: GoPro/Markus Fischer)

Big Dada (Bild: SRF Schweizer Radio und Fernsehen/Oscar Alessio)

Helikopter-Schatten (Bild: Flughafen Hamburg/Michael Penner)

Ready for Take-off (Bild: WISAG Aviation Service/Christian Schlüter)

ALL IS LOVE (A tribute to Lee "Scratch" Perry) (Bild: Dreamis/Pit Buehler)

Buchcover "Hinter dera Maska isches dunkel" (Bild: Skipp Communications/Dirk Frischknecht)

Fleisch in rustikaler Inszenierung (Bild: Skipp Communications/Dirk Frischknecht)

Standing Block auf dem Arno vor der Ponte Vecchio (Bild: Andreas Stihl AG/Sebastian Marko)

Mallorca 2016 (Bild: feinefluchten powered by B.A.R.T.L./Holger Bartl)

Kinder zwischen den Fronten (Bild: Deutsches Institut für Ärztliche Mission e.V./Ludwig Peschen)

Schönheit am Ehrwalder Almsee (Bild: Greatnature.de/Grit Schwiha)

Der Mannschaft (Bild: Karkalis Communications/Lisa DeBruine)

Keramikfassade HGC (Bild: HG Commerciale/Daniel Zehnder)

Auf der Flucht - Presevo (Bild: Humedica e.V./Christoph Jorda)

Zukunft in Trümmern (Bild: Humedica e.V./Christoph Jorda)

Mewa Dynamic Construct (Bild: Mewa Textil-Service/Jann Klee)

Totally relaxed - Juffing Hotel & Spa/ Tirol (Bild: Maro und Partner/Stefan Thaler)

Brigitte Bardot auf Reisen (Bild: Bernisches Historisches Museum/Christine Moor)

X Momente by Sony - X by Simon inspired by GQ Supertramp (Bild: Häberlein & Mauerer im Auftrag von Sony Mobile Communications)

Goldabbau in Burkina Faso: Steinmenschen (Bild: Fastenopfer/Meinrad Schade)

Hilfe für Nepal (Bild: Cap Anamur/ Deutsche Not- Ärzte/Jürgen Escher)

Medizinische Hilfe in Uganda (Bild: Cap Anamur/ Deutsche Not- Ärzte/Jürgen Escher)

Kinderarbeiter waschen Kleider am Yamunafluss in Nordindien (Bild: Save the Children/Hedinn Halldorsson)

Rosenthal Swinging Vases (Bild: Rosenthal/Andreas Hoernisch)

Winter in Westschweden (Bild: VisitSweden, Sabine Klautzsch)

13 Sterne Am Gipfel - Bitschhorn (Bild: Lightandsummits/Marcel Grichting)

Die vergessenen Kinder von Gaza (Bild: SOS-Kinderdörfer/Shady Al-Assar)

Immer erreichbar (Bild: Green Business Development/Véronique Von Westberg Hünewaldt)

Man In The Mirror (Bild: Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft/Thai Hoang)

Ein Wolfshybrid für Schillers Räuber (Bild: Theater Kiel/Olaf Struck)

Überlänge (Bild: Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft/Anna B.)

Zellen des Immunsystems (Bild: Micronaut/Martin Oeggerli)

Camp Area 2016 (Bild: work4communication/Thomas Schmitt)

Biogas aus Spaghetti (Bild: Evonik Resource Efficiency/Lina Nikelowski)

Schmerzfrei!? (Bild: FH Aachen/Thilo Vogel)

Bundeskanzlerin Merkel in Frankreich 2015 (Bild: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung/Guido Bergmann)

Wolfgang Schäuble hinter den Kulissen der 'Langen Nacht der ZEIT' (Bild: Zeitverlag Gerd Bucerius/Andreas Henn)

Arcotelhotels (Bild: wpsteinheisser/Wolf-Peter Steinheißer)

LeeLounge (Bild: Thommy Mardo)

Waschanlage (Bild: Porsche/Stefan Warter)

1.000 Tonnen Verantwortung (Bild: Rittal/Michael Koch)

Pat Burgener im 360° Snowboard Clip (Bild: Millhaus/Gian Paul Lozza)

30 Jahre Lindenstraße. Die Chronik (Bild: Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion/Steven Mahner)

Lespos - Friedhof der Rettungswesten (Bild: DRK-Sachsen Landesverband/Kai Kranich)