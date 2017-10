Henkel DDB gewinnt das US-Waschmittelgeschäft

Das Agenturnetzwerk DDB kann die Zusammenarbeit mit dem Henkel-Konzern ausbauen. Nach einem Pitch sichert sich die Omnicom-Tochter die Etats für die Waschmittelmarken Persil, All und Purex im US-amerikanischen Markt. Für die Betreuung werden die DDB-Büros in Deutschland eng mit den Kollegen in New York zusammenarbeiten.

Dennis May, Kreativchef der deutschen DDB-Gruppe, trägt die nationale und internationale Verantwortung für die Marke Persil und für weitere Marken aus der Waschmittelsparte und aus dem Bereich Beauty Care. Neben May ist auch Bianca Dordea, Managing Director am Berliner Standort von DDB, für internationale Aufgaben des Kunden Henkel in der Sparte Laundry Care verantwortlich. Zusammen mit ihrem Team werden May und Dordea DDB New York bei Persil und den US-Marken von Henkel wie All und Purex unterstützen.Nach der Übertragung des Nordamerika-Mandats von Persil ist DDB nun weltweit für diese Marke zuständig. "Wir freuen uns sehr, dass wie ab sofort Persil komplett global betreuen dürfen. Mit dem amerikanischen Markt kommt eine große und spannende Aufgabe hinzu. Die Zusammenarbeit mit internationalen DDB-Büros hat bereits zu tollen Ergebnissen geführt, das wollen wir mit den Kollegen in New York genauso fortsetzen", kündigt der deutsche CCO May an. mam