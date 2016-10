Heimat Hanuta meldet sich mit Comedienne Martina Hill im TV zurück

Hanuta TV Spot - Martina Hill - Restaurant

Hanuta TV Spot - Martina Hill - Witz



Bild: Screenshot Youtube/Hanuta Mehr zum Thema Hanuta Heimat richtet Marke mit Christian Ulmen und Bülent Ceylan neu aus

Wie schon 2015 steht auch der diesjährige Auftritt unter dem Motto: "Hanuta. Schon immer ein Original" - schließlich gibt es das Ferrero-Produkt schon seit 1959. Comedienne Hill ist zwar 1974 geboren, fühlt sich der ehrwürdigen Haselnusstafel aber offensichtlich dennoch stark verbunden. Das suggerieren zumindest die ersten zwei TV-Spots, die ab heute auf reichweitenstarken Sendern ausgestrahlt werden: Darin ist das Testimonial in zwei Alltagssituationen im Park und im Restaurant zu sehen und sorgt jeweils mit einem Hanuta für die komische Auflösung der Szenarien.Mit den neuen Commercials wollen Hanuta und Heimat nahtlos an die "Originale"-Kampagne des letzten Jahres anschließen. Dabei wollen Kunde und Agentur mit einem neuen Werbegesicht nicht nur die Eigenschaften und Zutaten der Haselnuss-Schnitte hervorheben, sondern auch zeigen, dass man "ein bisschen einen an der Waffel" hat, wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt. Für Martina Hill ist es nicht der erste große Testimonial-Deal: 2013 und 2014 warb die Komikerin für die Sparkasse Bei Heimat zeichnen(Producer),(Kreation) sowie(Management Supervisor) verantwortlich. Produziert wurden die Spots vonunter der Regie von. tt