Heimat Berlin Wie die FDP zu Weihnachten für Chancengleichheit wirbt

Der Spot zeigt verschiedene Geburtsszenen Foto: FDP

Am 24. Dezember feiern Christen in aller Welt die Geburt Jesu - aber was ist mit den hunderttausenden "normalen" Kindern, die jedes Jahr an Heiligabend geboren werden? Auch sie können die Welt verändern, glaubt die FDP - wenn man sie lässt. Das ist das Thema des neuen Online-Spots der Freidemokraten mit dem Titel "Geboren am 24. Dezember".