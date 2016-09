Heimat Berlin Pampers lässt erstmals Papas an die Windeln ran

Auch Papas können wickeln Foto: P&G

Die neueste Windelgeneration von Pampers wird in einer aktuellen Kampagne erstmals von Vätern präsentiert. Procter & Gamble beruft sich dabei auf diverse Studien, die belegen, dass moderne Väter stärker denn je in den Familienalltag integriert sind. Soll heißen: Sie spielen nicht mehr nur am Wochenende mit dem Nachwuchs, sondern bringen ihn regelmäßig ins Bett, stehen nachts auch auf und wickeln ihre Babys.