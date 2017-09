Healthcare-Marketing Hirschen Group bestätigt die Verpflichtung von Karin Reichl

Mit der Spezialagentur will die Hirschen Group die bereits vorhandene Expertise mit der langjährigen Erfahrung der designierten Chefin in der Gesundheitswirtschaft, Wissenschaft sowie der Kommunikation für verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel verbinden. "Karin Reichl addiert 20 Jahre Expertise in Healthcare-Kommunikation und der strategischen Führung nationaler und internationaler Gesundheitsmarken zu den Kommnikationslösungen der Hirschen Group", freut sich Co-Gründer Marcel Loko über den Neuzugang.

Die Agenturen der Gruppe betreuen bereits heute Etats von Krankenversicherungen, pharmazeutischen Unternehmen sowie Verbänden und Institutionen aus dem Gesundheitsmarkt. Künftig will man dieses Know-how gebündelt vermarkten und um neue Angebote ergänzen. Die Hirschen Group ist mit mehr als 500 Mitarbeitern an den Standorten Hamburg, Berlin, Dresden, Köln, Stuttgart, München und Frankfurt vertreten. Zudem gibt es eine Niederlassung in Wien. mam