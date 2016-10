Healix IPG Mediabrands gründet Healthcareagentur

Es ist die neueste Gründung von IPG Mediabrands und ihr Name ist Programm. Mit Healix - gebildet aus Health und Helix - installiert das Media Network der Interpublic-Gruppe eine Unit speziell für den Life Science- und Healthcarebereich.

Healix kümmert sich schwerpunktmäßig um die IPG-Kunden aus dem Gesundheits- und Biotech-Sektor, dazu gehören etwa Merck, Teva, BMS and Takeda. Das Headquarter ist in New York, weitere Niederlassungen gibt es in Princeton sowie in verschiedenen Städten in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und der Asien Pacific Region.Zum Healix President North America hat IPG Mediabrandsberufen. Erb gilt als ausgesprochener Healthcare-Experte und war zuletzt Managing Director von Alliance Life Sciences, einer Beratungsfirma für den pharmazeutischen und medizinischen Sektor. Daneben hat die Agentur eine ganze Reihe weiterer Spezialisten eingestellt, die unter anderem auch die Spezialagenturen Society, Reprise, Ansible and Cadreon mit ihrer Expertise im Healthcare-Mark unterstützen sollen. vg