Havas Germany Torsten Pollmann kehrt von Saatchi & Saatchi an seine alte Wirkungsstätte zurück

Digital Executive Creative Director auf europäischer Ebene an. "Mit Eric und Darren an der Spitze dreht sich der Wind bei Havas mächtig. Ich freue mich total auf die künftige Zusammenarbeit", sagt Pollmann.

Bei Saatchi & Saatchi war Pollmann unter anderem für den Kunden Toyota zuständig. Der hatte den Europaetat mit Wirkung zum 1. April 2017 von der Publicis-Tochter zu der WPP-Beteiligung The & Partnership verschoben . Saatchi & Saatchi durfte sich dafür mit dem Renault-Etat trösten Einen Zusammenhang zwischen dem Verlust des Toyota-Etats und Pollmanns Abgang bestreitet Saatchi-Kreativchef: Pollmann habe sich aus persönlichen Gründen für eine Rückkehr zu Havas entschieden. "Er macht dort einen Karriereschritt, den wir ihm nicht anbieten können", so Reiss gegenüber HORIZONT Online. Saatchi & Saatchi hingegen sei sogar auf der Suche nach neuen Mitarbeitern: "Neue Kunden wie Renault, Jacobs, Deutsche Telekom oder Vaillant sprechen für sich. Auch die Stelle von Herrn Pollmann werden wir zeitnah bei geeigneten Kandidaten nachbesetzen", erklärt Reiss.Groß ist derweil die Freude über den Rückkehrer bei Havas: "Es ist ein tolles Signal, dass Torsten zu Havas zurückkommt", sagt, Executive Creative Director für Europa bei Havas. "Torsten hat auf nationalen und internationalen Etats über Jahre bewiesen, was er kreativ leisten kann. Ich freue mich sehr, dass wir endlich zusammenkommen." Neben Havas und Saatchi stehen auch unter anderem Rempen & Partner, Grey und BBDO sowie 150 Kreativpreise in Pollmanns Vita.Kürzlich war bekannt geworden, dass Havas mit Darren Richardson einen weiteren Top-Kreativen für sich gewinnen konnte. Der Engländer tritt zum 1. Juni seine Doppelrolle als Chief Creative Officer von Havas Düsseldorf sowie