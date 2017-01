Haspa Zum goldenen Hirschen löst Jung von Matt/Alster als Leadagentur ab

Erfolg für Zum goldenen Hirschen: Die Kreativagentur hat sich in einem mehrstufigen und turnusmäßig durchgeführten Pitch der Hamburger Sparkasse (Haspa) durchgesetzt und ist ab sofort neue Leadagentur von Deutschlands größter Sparkasse. Das Nachsehen hatte unter anderem der bisherige Etathalter Jung von Matt/Alster.

Die Hirschen werden die Haspa vom Standort Hamburg-Dammtor aus in Sachen Strategieberatung, Entwicklung einer einheitlichen Marketing- und Kommunikationslinie sowie in der Kampagnensteuerung betreuen. Der Neukunde wird von einem Team um(Kreation),(Beratung),(Strategie) und(Digital) betreut."Auf unsere neue Leadagentur warten große Herausforderungen", sagt, Leiterin Marken- und Vertriebskommunikation der Haspa. Für zum goldenen Hirschen gelte es demnach vor allem, die sehr guten Vorverkaufswerte in leistungsstarke Multikanalkampagnen zu übertragen. Hirschen-Beratungsgeschäftsführer Jens Portmann ergänzt aus Agentursicht: "Wir freuen uns, dass wir die Haspa mit der richtigen Strategie, vertriebsrelevanten Kommunikationsmaßnahmen in allen Kanälen und nicht zuletzt durch unser kooperatives Verständnis der Zusammenarbeit von den Hirschen überzeugen konnten.Die übrigen Agenturbeziehungen der Haspa bleiben von dem Wechsel der Leadagentur unberührt. So bleibtweiter als verantworliche Mediaagentur an Bord.verantwortet seit März 2016 das Volumengeschäft der Haspa,das Corporate Publishing. tt