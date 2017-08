Halbjahreszahlen BMW-Verlust belastet Syzygy

Syzygy-Chef Lars Lehne Foto: Rainar von Wienkowski

Der Verlust des Plattform-Etats von BMW bei der Agentur Hi-Res macht sich in den Büchern der Muttergesellschaft Syzygy bemerkbar. Die börsennotierte WPP-Tochter verliert in den ersten sechs Monaten des Jahres 2 Prozent ihrer Umsätze. Das Neugeschäft konnte das von BMW gerissene Loch bislang also nicht schließen. Die von CEO Lars Lehne geführte Gruppe geht aber davon aus, dass man bis zum Jahresende den Umsatz wieder steigern wird.