Gunn Report Media Heineken löst Coca-Cola als erfolgreichster Kunde ab / OMD bestes Agenturnetwork

OMD bleibt das erfolgreichste Mediaagentur-Netzwerk der Welt. Das ist das Ergebnis des jährlichen Gunn Report Media, der die Ergebnisse der Mediakategorien bei den größten Kreativwettbewerben aus insgesamt 40 Ländern berücksichtigt. Starcom USA liegt derweil an der Spitze des Mediaagentur-Rankings. Bei den Advertisern löste Heineken Coca-Cola als erfolgreichsten Kunden ab.

Die Ergebnisse des Gunn Report Media 2016:

Starcom USA Mindshare India PHD New Zealand OMD USA OMD UK

Für den Brause-Giganten bleibt 2016 nur Platz 2. Die Top 5 der erfolgreichsten Marken komplettieren McDonald's, KFC und - auf einem geteilten 5. Rang - Microsoft und Samsung. Bei den Media-Networks ist Starcom Mediavest wie im Vorjahr engster Verfolger von Spitzenreiter OMD - vor PHD, Mindshare und Mediacom. Die Top 3 der erfolgreichsten Länder bleibt derweil unverändert: Die USA holten im vergangenen Jahr die meisten Awards in den Mediakategorien nach Hause, gefolgt von Großbritannien und Indien.Wie gewohnt präsentiert der Gunn Report Media auch die zehn am meisten ausgezeichneten Arbeiten in den Mediakategorien der Monate Januar bis Dezember 2016. Darunter befinden sich unter anderem "McWhopper" von Y&R Media für Burger King (Neuseeland),von Starcom Mediavest für Always (UK), "#NotComingSoon" von Fred & Farid für Louis XIII Cognac (USA) undvon Ingo für Swedish Tourist Association (Schweden). Arbeiten aus Deutschland sucht man im Gunn Report Media indes vergeblich. tt

Die 5 am häufigsten ausgezeichneten Mediaagentur-Netzwerke 2016:

OMD Starcom MediaVest PHD Mindshare Mediacom

Die 5 am häufigsten ausgezeichneten Werbungtreibenden (betr. Media-Awards) 2016:

Heineken Coca-Cola McDonald's KFC Microsoft / Samsung

Die 5 am häufigsten ausgezeichneten Länder (betr. Media-Awards) 2016: