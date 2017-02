Gunn Report Deutsche Kreative so schlecht wie nie zuvor / Adam & Eve DDB ist die Nr. 1

Deutsche Kreative so schlecht wie nie zuvor / Adam & Eve DDB ist die Nr. 1

Kein gutes Zeugnis für die deutsche Kreativszene: Im aktuellen Gunn Report, einem weltweiten Kreativranking, landet Deutschland in der Nationenwertung nur auf Platz 11. Es ist das schlechteste Ergebnis seit der Gründung des Rankings im Jahr 1999! Damit steht Deutschland nicht nur hinter den üblichen Verdächtigen wie USA, Großbritannien, Australien und Brasilien, sondern muss sich zudem den Nationen Schweden, Japan, Spanien, Frankreich, Neuseeland und Argentinien geschlagen geben.

Gunn Report 2016: Die meist prämierten Länder

Rang Land (Vorjahresplatzierung) Punkte 1 USA (1) 410 2 UK (2) 210 3 AUSTRALIA (3) 114 4 BRAZIL (4) 107 5 ARGENTINA (8) 105 6 NEW ZEALAND (16) 98 7 FRANCE (5) 89 8 SPAIN (6) 86 9 JAPAN (10) 85 10 SWEDEN (12) 83 11 GERMANY (7) 82

Quelle: Gunn Report

Gunn Report 2016: Die meist prämierten Kreativagenturen

Rang 2016 Rang 2015 Agentur Punkte 1 2 Adam & Eve DDB, London 48 2 33 Colenso BBDO, Auckland 41 3 2 Almap BBDO, Sao Paulo 40 3 - Y&R New Zealand, Auckland 40 5 25 Forsman & Bodenfors, Göteborg 38

Quelle: Gunn Report

Gunn Report 2016: Die meist prämierten deutschen Agenturen

Rang 2016 Rang 2015 Agentur Punkte 27 - Jung von Matt, Hamburg 16 39 37 BBDO Germany, Berlin/Düsseldorf 11 39 43 Heimat, Berlin 11 47 - Ogilvy Germany, Frankfurt/Düsseldorf 10 47 - Serviceplan, München 10

Quelle: Gunn Report

McWhopper_Y&R New Zealand

Gunn Report 2016: Die meist prämierten Agenturnetzwerke

Rang 2016 Rang 2015 Agenturnetzwerk Punkte 1 1 BBDO 253 2 5 McCann 138 3 2 Leo Burnett 130 4 4 Ogilvy & Mather 125 5 3 DDB 116

Quelle: Gunn Report

Gunn Report 2016: Die meist prämierten Werbungsreibenden

Rang 2016 Rang 2015 Agentur Punkte 1 2 Samsung 40 2 - Burger King 36 3 1 Volkswagen 34 4 - Microsoft 29 5 - Volvo 26

Quelle: Gunn Report

Immerhin haben es fünf deutsche Agenturen unter die 50 meist prämierten Kreativdienstleister der Welt geschafft:(Platz 27),(39),(39),(47) und(47). Auf dem Siegertreppchen steht die Londoner Agentur, gefolgt vonin Auckland sowiein São Paulo.Die Liste der am häufigsten prämierten Werbekampagnen über alle Medien hinweg wird von "McWhopper" angeführt. Das Projekt im Auftrag vonstammt von der neuseeländischen Agenturin Auckland.Auf den Rängen folgen "Survival Billboard" für dievonin London sowie "Brewtoleum" im Auftrag vonvonin Auckland.Über Sinn und Unsinn dieser globalen Rangliste lässt sich trefflich streiten. Es scheint aber ein durchaus lohnendes Geschäftsmodell zu sein: Der Initiatorund seine Geschäftspartnerinhaben sich damit weltweit einen Namen gemacht und ein Unternehmen auf die Beine gestellt, dass ausschließlich der Auswertung und intensiven Analyse von nationalen und internationalen Kreativshows gewidmet ist. Voriges Jahr wurde der Gunn Report vongekauft, einem internationalen Online-Service, der Fallstudien und Marktanalysen zur Werbeindustrie publiziert.Die Fusion brachte keine wesentlichen Änderungen mit sich. Allerdings feilen Gunn und sein Team seit dem ersten Ranking im Jahr 1999 stets weiter an der Methodik. Welche Award Shows mit in die Rangliste einfließen und wie sie gewichtet werden, ist nicht bekannt.Fest steht nur, dass die Cannes Lions die Messlatte sind. Interessant ist auch, dass es die maximale Punktzahl, die eine einzelne Arbeit im Gunn Report erzielen kann, seit einigen Jahren gedeckelt ist. Damit reagieren die Macher auf die inflationäre Preisvergabe bei vielen Shows, wo es nicht selten vorkommt, dass eine singuläre Kampagne mit einem Dutzend Auszeichnungen überhäuft wird. bu