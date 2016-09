Guerilla-Plakate Wie die Berliner Kreativagentur Epic ein Zahnbürsten-Startup bekannt machen will

Am Sonntag war Tag der Zahngesundheit. In München verwandelte die Berliner Kreativagentur Epic das Motto kurzerhand in den "Happybürstday" - mit witzigen Guerilla-Plakaten, die das neue Zahnbürsten-Start-up Happybrush bekannt machen sollen.

Die Guerilla-Aktion wurden am Tag der Zahngesundheit in München durchgeführt (Bild: Happybrush)

Florian Kiener, Stefan Walter und Felix Häußinger jedenfalls mitbringen. Schließlich haben die drei Geschäftsführer vor ihrer Selbstständigkeit für die Procter-&-Gamble-Mundpflegemarken Oral-B und Blend-A-Med gearbeitet.

Die insgesamt drei Plakatmotive, mit denen die Happybrush-Gründer durch die Münchner Innenstadt wanderten, widmen sich augenzwinkernd der Frage, was eine Bohrmaschine, ein pinker Vibrator und ein Elektrorasierer gemeinsam haben. Die Antwort: Sie alle können mit etwas Fantasie eine Zahnbürste zum Vibrieren bringen - sind aber sicher nicht die ideale Zahnpflege-Lösung. Entsprechend lauten die Headlines auf den Plakaten "... mach's dir lieber richtig!", "... das geht auch einfacher!" und - in Anlehnung an den bekannten Hornbach-Claim - "... mach nicht alles zu deinem Projekt".Im Oktober geht Happybrush mit seinem Online-Shop an den Start. Zum Sortiment gehört neben der Schall-Zahnbürste auch eine vegane "Super-Mint"-Zahnpasta. Das Start-up will sich laut eigenen Angaben mit einem klaren Designanspruch, dem Verzicht auf bedenkliche Inhaltsstoffe in der Zahnpasta sowie Plastikverpackungen bei gleichzeitig fairen Preisen von der Konkurrenz absetzen.Das passende Know-how dürften die Gründer