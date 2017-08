Group M Maxus-Chef Christian Leipacher rückt an die Spitze von Essence Deutschland

Essence positioniert sich als "Data- und Analytics-Unternehmen, das zum Ausgangspunkt für jedwede kreativen und medialen Aktivitäten seiner Kunden wird", sagt der künftige Deutschland-Chef. Mehr noch, Leipacher sieht in seinem neuen Arbeitgebers nicht weniger als "die nächste Evolutionsstufe der Mediabranche". Die Agentur wurde 2005 gegründet. Im Zuge der Neuaufstellung der Group M und der Zusammenlegung von MEC und Maxus hatte die Muttergesellschaft WPP angekündigt, Essence weiter auszubauen und auch nach Deutschland zu bringen.Jetzt folgt der Start in Düsseldorf. Wie viele Mitarbeiter das neue Büro hat, ist nicht bekannt. Mit Essence etabliert Group M einen Anbieter, der ähnlich wie die Neugründung Hearts & Science von Wettbewerber Omnicom Media Group versucht, durch die Verzahnung von datengestütztem Marketing und Media engere Bindungen von Konsumenten zu Marken zu schaffen. Zu den Kunden der Agentur gehören Unternehmen wie Google und DAZN. Der deutsche Markt wurde bislang vom europäischen Hub in London betreut."Während unsere regionalen Hub-Offices weiterhin die besten Angebote in Bereichen wie Data und Measurement liefern, werden uns die Präsenz in Düsseldorf und die Investitionen in das dortige Führungsteam helfen, Strategien noch besser auf lokale Bedürfnisse angepasst zu entwickeln", sagt Essence-CEO Christian Juhl. Deutschland-Statthalter Leipacher stand seit 2010 an der Spitze der hiesigen Filiale von Maxus. In seiner neuen Funktion berichtet er an Europachef Nick Baughan, der sein Amt im Januar 2018 antritt. Bevor Leipacher zu Maxus kam, war er in unterschiedlichen Funktionen für T-Online, Seven-One Media und Aegis tätig. mam