Großes Konzept, keine Vergütung Pitchblog rügt Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Laut Pitchblog hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine Agentur gesucht, die den Messestand konzipiert, baut und dann an die Bundesanstalt vermietet - und das für einen Zeitraum von zwei Jahren mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. In dem schriftlichen Konzept, das bis 24. Januar 2017 eingereicht werden konnte, sollten auch empfohlene Materialien wie Teppichmuster, Fußbodenbeläge, Möbel etc. berücksichtigt werden. Zudem müsse der Messestand in den Präsentationsunterlagen aus verschiedenen Perspektiven dargestellt und ein detailliertes Grafikkonzept vorgelegt werden. Gewünschter Umfang: maximal 50 Seiten.Wer jedoch eine angemessene Vergütung erwartet, wird enttäuscht: Einreichung und die eventuelle Präsentation des Konzepts erfolgt ohne Honorar. Und als ob das nicht dreist genug wäre, setzt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben noch einen drauf: "Die Auftraggeberin ist an einer Vielzahl von unterschiedlichen Vorschlägen hinsichtlich der Gestaltung des Messestandes interessiert und begrüßt es daher ausdrücklich, wenn seitens der Bieter mehrere Hauptangebote eingereicht werden." Möglichst viele Konzepte frei Haus? Für den Auftraggeber offenbar absolut vertretbar.Das Fazit der Pitchblog-Macher: "Ganz schön frech! Nicht nur, dass ein aufwändiges und sehr detailliertes Konzept erwartet wird. Die Anzahl der teilnehmenden Agenturen: unklar. Honorar: Fehlanzeige. Und dann soll man seine Gewinnchancen noch durch die optionale Einreichung von mehreren Konzepten erhöhen. Bei aller Sammelleidenschaft - fair sieht anders aus!" tt