Lufthansa So spektakulär nutzt Kolle Rebbe die größte OOH-Fläche Deutschlands

So wirbt die Lufthansa am Münchner Flughafen Foto: Lufthansa

Außenwerbung kann wirklich großartig sein. Das zeigt sich in diesen Tagen am Münchner Flughafen. Exakt 111 Meter breit ist das Riesenposter, mit dem die Lufthansa an der Westfassade des Terminals 2 auf ihren neuen Airbus A350 aufmerksam macht. Den Reiz von Deutschlands größter Außenwerbefläche macht aber diesmal nicht in erster Linie die beeindruckende Gesamtfläche von über 2.100 Quadratmetern aus, sondern eine auffällige Sonderinstallation.