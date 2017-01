Grey Germany Michael Rewald wird neuer Chief Marketing Officer

Bild: Eric Remann Mehr zum Thema Christoph Pietsch und Mona Elobeid DDB wirbt Führungskräfte von Grey ab

Die Agentur bezeichnet die Neubesetzung als "logische Konsequenz des Anspruchs, Grey weiter als das führende Network für Markenführung und -entwicklung im deutschen Markt zu platzieren." In seiner neuen Funktion als CMO soll Rewald mit seinem Team in erster Linie die Profilschärfung und Vermarktung der Agenturmarke weiter vorantreiben. "Ich freue mich über das Vertrauen und werde alles daran setzen, die Business-Development-Aktivitäten weiterhin zu professionalisieren und die Sichtbarkeit der Marke Grey über alle Touchpoints hinweg zu erhöhen, um sie weiter an die Spitze der deutschen Agenturlandschaft zu führen", so Rewald.Grey-CEOergänzt: "Ich bin sehr froh, dass ich Michael überzeugen konnte, diesen Schritt zu gehen. Als CMO wird er seine Erfahrungen im Business Development und speziell bei Pitches um Top-Marken einbringen. Er gehört zu den führenden Markenberatern Deutschlands und ist Grey eng verbunden. Mit dieser Kombination wird er unsere Marke weiter nach vorne führen."Nach seinem Einstieg bei KW43 Branddesign im Jahr 2002 entwickelte Rewald das Unternehmen gemeinsam mit Kreativgeschäftsführer Rüdiger Goetz von der reinen Designagentur zum ganzheitlichen Experten für Corporate Identity und Corporate Design weiter. Als Grey-Beratungsgeschäftsführer leitete er zudem die letzten Pitches federführend.Der Vorgänger von Rewald auf dem CMO-Posten, Christoph Pietsch, verlässt Grey hingegen Ende Januar. Bereits im November war bekanntgeworden, dass Pietsch wie auch Mona Elobeid die Agentur verlassen und zu DDB wechseln . tt