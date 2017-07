Grabarz & Partner Rainer Schubert leitet das digitale Beratungsteam für Volkswagen

Während bei den für Volkswagen tätigen Agenturen alles auf den künftigen Marketingchef Jochen Sengpiehl wartet, läuft das Tagesgeschäft weiter. Das gilt auch für die Aufstellung der Teams und Neubesetzungen. Grabarz & Partner hat mit Rainer Schubert jetzt einen neuen Teamleiter Beratung für das digitale Geschäft mit dem Kunden Volkswagen Deutschland berufen.

Mit seinen Erfahrungen in der digitalen Marken- und Vetriebskommunikation und dem Know-how als Projekt- und Prozessmanager soll er das stetig wachsende und komplexer werdende Geschäft für den deutschen Markt betreuen, teilt die Agentur mit. Schubert ist bereits seit einigen Monaten an Bord. Vor seinem Wechsel zu Grabarz & Partner war er unter anderem für die Agenturen Interone, Philipp und Keuntje, Plan.Net und DDB Hamburg tätig, zum Beispiel als Beratungsleiter Digital und Client Service Director."Rainer ist ein Digitalpionier. Durch seine langjährige Expertise hat er zahlreiche Erfahrungen mit großen Digitaletats, auch von namhaften Automobilmarken. Er ist eine echte Bereicherung für uns und unseren Kunden Volkswagen", sagt Dirk Lanio, Group Head Digital, an den der neue Mann berichtet. mam