Grabarz & Partner Julica Hauke, Dirk Lanio und Daniel Dolezyk werden Gesellschafter

Grabarz & Partner nimmt drei weitere Führungskräfte in den Gesellschafterkreis auf. Künftig gehören die beiden Managementboard-Mitglieder Dirk Lanio und Julica Hauke sowie Finanzgeschäftsführer Daniel Dolezyk zu den Miteigentümern der Hamburger Werbeagentur.

In welcher Höhe sie Anteile erwerben und wer diese abgibt, wollen die Verantwortlichen nicht bekanntgeben. Es ist aber davon auszugehen, dass vor allem Altgesellschafter und Gründer Andreas Grabarz, der sich 2012 aus dem Geschäft zurückgezogen hatte, von weiteren Anteilen trennt. Die Beteiligung zusätzlicher Mitarbeiter gilt zugleich als Signal, dass die Agentur weiterhin unabhängig bleiben will. "Mit diesem Schritt sind wir jetzt im Gesellschafterkreis nicht nur jünger und personell breiter aufgestellt, wir verankern auch weitere Expertisen in der DNA der Agentur", sagt Co-Chef Thomas Eickhoff.Hauke, 35, ist Group Head im internationalen Team, das Volkswagen Nutzfahrzeuge, Burger King und Porsche betreut. Sie ist seit 2008 an Bord. Group Head Digital Lanio, 46, ist seit drei Jahren dabei. Davor war er als selbstständiger Digital-Berater und Geschäftsführer eines Start-ups tätig. Finanzchef Dolezyk, 36, hat bereits seine Ausbildung bei Grabarz & Partner absolviert und kehrte 2007 nach einer Station bei Springer & Jacoby dorthin zurück. 2013 stieg er zum Head of Finance auf, voriges Jahr wurde er in die Geschäftsführung berufen. mam