Grabarz & Partner Joachim Fuchs verstärkt das Führungsteam

Joachim Fuchs hat das Engagement bei Husare beendet und arbeitet jetzt für Grabarz & Partner © Grabarz & Partner

Die Hamburger Agentur Grabarz & Partner hat einen erfahrenen Werber in die erweiterte Führungsmannschaft geholt. Seit dem Sommer ist der langjährige Berater Joachim Fuchs als Business Director an Bord. In dieser Funktion soll er sich darum kümmern, das breiter gewordene Portfolio der in der klassischen Werbung groß gewordenen Agentur bekannter zu machen.