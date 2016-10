Google Pixel So wirbt Droga5 für das Smartphone von Google

Gestern präsentierte Google sein erstes eigenes Smartphone, heute startet bereits die integrierte Kampagne für das neueste Gadget. Droga5 konnte sich den Mega-Etat für globale Markteinführung von Google Pixel sichern.

Google Pixel Einführungskampagne 2016



Bild: Markus Mielek/Google Mehr zum Thema Smartphone, VR-Brille und Co. Das sind die neuen Gadgets von Google

Der erste Film soll den Auftakt einer ganzen Serie bilden, in der die zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten von Pixel aufgezeigt werden. Bei der kreativen Umsetzung hat Droga5 mit der berühmten Suchleiste von Google gespielt, die sich im Laufe des Films immer weiter verändert und sich schließlich zu dem neuen Smartphone transformiert.Droga5 hat bereits angekündigt, dass der Film nur der Auftakt für eine umfangreiche Kampagne mit zahlreichen weiteren Elementen ist, die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Eine Aktion startet bereits heute: Google Pixel nutzt erstmals die Discover-Funktion von Snapchat und wird dort heute mehr als 20 verschiedene Videos zeigen.Die von Droga5 entwickelten Kommunikationsmaßnahmen werden in den sechs Kernmärkten Australien, Deutschland, Großbritannien, Kanada, Indien und den USA zu sehen sein. Unter #madebyGoogle wird der Auftritt in den sozialen Medien verlängert. bu