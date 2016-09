Globale Kampagne McCann inszeniert Miele als Lovemark

Miele will Begleiter eines glücklichen Alltags sein Foto: Miele

Pünktlich zur Internationalen Funkausstellung in Berlin (IFA) launcht der Haushaltsgeräte-Hersteller Miele eine neue Markenkampagne. Der von der internationalen Miele-Leadagentur McCann in Düsseldorf kreierte Auftritt steht unter dem Motto "For everything you really love" und soll das Marken- und Produkterlebnis der Miele-Kunden in den Vordergrund stellen.