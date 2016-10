Gesundheitsmanagement für Agenturen PR-Berater Patrik Buchtien meldet sich mit Anti-Stress-Angebot zurück

Mit Ratschlägen, wie man Stress im Berufsalltag vermeidet, hat PR-Experte Frank Behrendt (Fischer-Appelt) große öffentliche Aufmerksamkeit erzielt. Seine Tipps "Liebe dein Leben und nicht deinen Job" sind inzwischen in Buchform erschienen. Einen anderen Zugang zum Thema Stressprävention und -bewältigung wählt der ehemalige Geschäftsführer von Havas PR Patrik Buchtien.

Unter dem Label "Stress Balancing Advisors" hat er ein Angebot gestartet, das sich explizit an Agenturen richtet, die ihren Mitarbeiten Kompetenzen zur Vermeidung und zum Umgang mit Stress vermitteln wollen. "In einer sich ständig verändernden Arbeitswelt steht jedes Agenturmanagement vor der Herausforderung, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu fördern und langfristig zu erhalten", sagt Buchtien. Stress zähle dabei zu den größten gesundheitlichen Risikofaktoren, so der 59-Jährige.Um die nötige Vertraulichkeit für die Betroffenen zu wahren, werden Buchtiens Leistungen zwar von den Agenturen beauftragt, die Gespräche und Maßnahmen finden aber außerhalb der Arbeitsumgebung statt. Zum Paket gehört auch ein Modul für Arbeitgeber, mit dem die Rahmenbedingungen innerhalb der Unternehmen analysiert und optimiert werden sollen. Buchtien war bis Mitte 2013 Geschäftsführer bei Havas PR in Hamburg. Danach arbeitete er als Managementberater. mam