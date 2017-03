Gesund werden. Gesund leben Grabarz & Partner positioniert Asklepios Kliniken neu

Erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte startet der private Klinikbetreiber Asklepios eine Imagekampagne. Der Auftritt unter dem Motto "Ich will dabei sein" sowie die Strategie dahinter wurde von Grabarz & Partner entwickelt. Die Hamburger Agentur sicherte sich den Etat im vergangenen Jahr nach einem Pitch.

Asklepios: Ich will dabei sein

"Ich will dabei sein": Die neue Imagekampagne der Asklepios Kliniken

Die Kampagne soll Asklepios nicht nur als reinen Krankenhaus-Dienstleister positionieren, sondern als Unternehmen, das ebenso viel Wert auf Vor- und Nachsorge legt. Denn nur beides zusammen beschert den Menschen ein langes, gesundes Leben. "Eine umfassende Prävention und Nachsorge ist für uns heute genauso wichtig wie eine Behandlung im Ernstfall. Es wird Zeit, dass wir das den Menschen erzählen", sagt Thomas Wolfram, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung.Transportieren soll die Botschaft der neue Claim "Gesund werden. Gesund leben". Die nun startende Imagekampagne übersetzt den Auftrag der Asklepios Kliniken in das Motto "Ich will dabei sein". Auf den von Lutz Hilgers fotografierten Motiven sowie in einem 45-sekündigen Online-Video (Produktion:, Regie:) erzählen Menschen, was sie gerne noch erleben würden - entweder bei sich selbst oder bei einem geliebten Mitmenschen.Doch nicht nur Patienten, auch potenzielle Mitarbeiter sollen von der Kampagne angesprochen werden. In der ebenfalls neu entwickelten Employer Branding-Kampagne werden Pflegekräfte und Ärzte direkt adressiert.Die zuständige Mediaagenturplatziert die Kampagnen-Motive in reichweitenstarken Medien in den Gattungen Print und Out of Home. Zudem kommen Online-Bewegtbild und Social-Media-Werbung hinzu. Herzstück der digitalen Formate ist das neue Gesundheitsportal gesundleben.asklepios.com