Geschenkidee.de Dojo schafft die fiese Socke ab - und wirbt jetzt mit gemeinen Menschen

"Letztes Jahr Geschenke vergessen? " | TV Spot 2016 - Geschenkidee.de

Geschenkidee.de

Niemand mag Socken - Oh Gott - Geschenkidee.de

Anders als in den vergangenen beiden Jahren setzt Geschenkidee.de diesmal nur einen TV-Spot ein. Aber der hat es wieder mal in sich: In dem 20-sekündigen Commercial sind zwei Paare in einem Wohnzimmer beim Pantomime-Spiel zu sehen. Doch der Auftritt einer der beiden Männer gerät völlig außer Kontrolle - weil seine Frau ihm ganz offensichtlich immer noch übel nimmt, dass er das mit dem Weihnachtsgeschenk im vergangenen Jahr richtig verbockt hat."Für unsere Freunde vonhaben wir wieder ganz tief in die Komplimentekiste geschissen und einen Spot gezaubert, der so infantil ist, dass er selbst dem Werberat gefallen wird", schreiben die Verantwortlichen bei Dojo auf der Facebook-Seite der Agentur. Tatsächlich darf der neue Spot, anders als die Commercials mit der fiesen Socke (siehe unten), nicht in seiner Originalfassung im TV laufen. Um Beschwerden beim Werberat vorzubeugen ist der finale vulgäre Ausspruch der Protagonistin nur in dem Online-Spot zu sehen und zu hören.Bei Dojo zeichnen neben den Geschäftsführern(Kreation) und(Strategie)(Konzept) und(Account/Beratung) verantwortlich. Produziert wurde der Spot vonunter der Regie von. tt