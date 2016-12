Geheimtipp Köln und Stuttgart Die liebevolle Hommage an die Eigenheiten zweier Großstädte

Die liebevolle Hommage an die Eigenheiten zweier Großstädte

Im letzten Jahr war es noch das "Tor zur Welt" Hamburg , das das in der Hansestadt ansässige Start-up Wandnotiz in einer filmischen Liebeserklärung würdigte und für einen echten Viral-Hit sorgte. Jetzt hat der Anbieter für Wanddrucke und Motivationsposter, der mittlerweile auch als Werbeagentur arbeitet, zwei Clips für die Städte Köln und Stuttgart nachgelegt - und auch die gehen auf Facebook ziemlich durch die Decke.

Rund eine Million Videoaufrufe, drei Millionen erreichte Nutzer und 300.000 Interaktionen - das sind die nackten Zahlen seit der Veröffentlichung der beiden "Manifeste" zu Köln und Stuttgart, die wie schon im letzten Jahr zu Hamburg mit Unterstützung der Blogs Geheimtipp Köln und Geheimtipp Stuttgart verbreitet wurden.Aber nicht nur in den sozialen Netzwerken werden die von Wandnotiz liebevoll inszenierten Videos aufgegriffen. Auch über kostenlose PR darf sich Wandnotiz freuen. So fragte der Kölner "Express" beispielsweise in seiner Headline: "Ist das das schönste Werbevideo, das je über Köln gedreht wurde?" Zudem konnten auch Prominente für die beiden Filme gewonnen werden.

Mit den beiden Liebeserklärungen bewirbt Wandnotiz seine "Stadtliebe"-Poster . Neben Hamburg, Köln und Stuttgart gibt es auch Motive zu München und dem "Ruhrpott". Das Köln-Video wurde von Joker Productions produziert, der Stuttgart-Clip von Priory Studios (Kamera: Tobias Ade).