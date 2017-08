Geheimtipp Hamburg Eine Hommage an den "schönsten Fluss der Welt"

Die Szene-Plattform Geheimtipp Hamburg und Hamburg Marketing präsentieren ihre vierte gemeinsame Arbeit aus der Kampagne "Unterwegs im Norden". In jedem Facebook-Film steht eine schöne Ecke in und um Hamburg im Fokus. Dieses Mal handelt es sich um eine poetische Hommage an den "schönsten Fluss der Welt": die Elbe.

Szene-Plattform

Der Spot "Unterwegs im Norden: Die Elbe" ist eine lyrische Hommage an den Fluss. Er zeigt Landschaftsaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven, ein Kind, das durch Wiesen tollt, eine kleine Stadt und eine Gruppe von Frauen auf einer Fahrradtour. Dazu wird - erstmals in der Kooperation - ein Gedicht vorgetragen, das vom Hamburger Dicherstammt. Untermalt wird es von harmonischer Musik.Der Film über die Elbe ist das vierte gemeinsame Projekt, das in der Kooperation zwischen derundentstand. Vorgänger waren zum Beispiel eine Ode an die Nordsee oder eine Liebeserklärung an die Stadt Hamburg . Das Gedicht für die Elbe bildet den Abschluss der Formatreihe "Unterwegs im Norden". Die Filme sind auf Facebook zu sehen. Nachfolger wird die Kampagne #einfachmalraus., Producer des Spots und CEO von Geheimtipp Hamburg , zieht viel Positives aus seinem Projekt: "Wieder einmal führt uns der Weg hinaus in die Metropolregion und bestätigt, was für eine herrliche Landschaft die Hansestadt umgibt. Teilweise lernen wir die Region durch unsere Produktionen selbst erst richtig kennen und sind jedes Mal wieder von so viel schöner Natur fasziniert."Neben Traupe zeichnet die Produktionsfirmasowie der Regisseurverantwortlich. Der Kameramannund der Editorkomplettieren das zuständige Team. bre