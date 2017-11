GWA Effie Bundeswehr holt den ersten Grand Prix / Stefan Kolle in die "Hall of Fame" aufgenommen

Die Mitglieder des HORIZONT Kaminclubs haben entschieden. Der erste Grand Prix in der 36-jährigen Geschichte des GWA Effie geht an die Bundeswehr. Genauer gesagt an die von der Düsseldorfer Agentur Castenow Communications entwickelte Kampagne "Die Rekruten", deren Herzstück eine Youtube-Serie ist. Das Bemerkenswerte daran: Die Grand-Jury musste einstimmig und offen für die Arbeit voten - so sehen es die Regeln des amerikanischen Effies vor, nach dessen Vorbild es jetzt auch hierzulande diesen besonderen Best-of-Show-Award gibt.

Neben dem Grand Prix vergab die Effie Jury dieses Jahr fünfmal Gold, siebenmal Silber und 17-mal Bronze. Die Gewinner wurden bereits in den vergangenen Wochen bekannt gegeben (siehe Tabelle). Durch die Gala führten dieses Jahr der Effie-Jurypräsident Michael Trautmann und Radiomoderatorin Sabine Heinrich. Auf der Bühne glänzten nicht die Effie-Gewinner mit ihren Trophäen, sondern auch die beiden Keynote-Sprecher Rainer Esser, Geschäftsführer der "Zeit" und Detlev Buck, einer der bekanntesten deutschen Spielfilmregisseure sowie Allround-Musiker Konrad Kuechenmeister.

Die Effie-Gewinner 2017

Agenturen Kunde / Produkt Kampagne Gold ---------- Heimat FDP Landesverband NRW / Freie Demokraten Es geht um unser Land Heimat Hornbach Du lebst. Erinnerst du dich? Castenow / Crossmedia / Tacsy Bundesministerium der Verteidigung / Bundeswehr Die Rekruten Saatchi & Saatchi Telekom Deutschland / Deutsche Telekom #GameForGood Kastner & Partners Red Bull Red Bull verleiht Flüüügel Silber ---------- Elbkind Alfred Ritter / Ritter Sport Ritter Sport Einhorn Serviceplan Campaign / Mediaplus / Serviceplan Strategy Saturn Bei Technikfragen, Tech-Nick fragen Jung von Matt / Achtung / Gestalt Communications / Cohn & Wolfe Hamburg Marketing / Elbphilharmonie Hamburg Die Elbphilharmonie Ouvertüre Grabarz & Partner Volkswagen Lachende Pferde Kolle Rebbe / Crossmedia / d-Sire / Jahn and Friends Aktion Mensch Neue Nähe schafft neue Erfolge Castenow Communications / Crossmedia / Tacsy Bundesministerium der Verteidigung / Bundeswehr Die Rekruten Philipp und Keuntje / OMD Carlsberg Deutschland / Astra Astra Rakete BBDO Dr. Oetker Dr. Oetker Ristorant Bronze ---------- BBDO / OMD Dr. Oetker Dr. Oetker Weihnachtsrezept-Offensive Glück Berlin Lidl Du hast die Wahl Jung von Matt Vodafone Deutschland Der GigaBoost Ogilvy & Mather Deutsche Bahn Die Zukunft der Mobilität Jung von Matt Vodafone Deutschland GoGiga DDB Group Telekom Deutschland / Deutsche Telekom Street Gigs MEC S. Oliver S. Oliver Fusion Philipp und Keuntje / T-Systems / Airbus Group / E Ink Holdings / Netronix Rimowa Electronic Tag; Lufthansa Koffer mit Service Mediaplus / Plan.Net Campaign / Buzzman / Serviceplan Strategy Friendscout24 / Lovescout24 Aus Freundschaft wurde Liebe Thjnk / Leo Burnett / Salt Works / OMD McDonald’s Deutschland Pommeswald DDB Group Telekom Deutschland / Deutsche Telekom Weihnachtskampagne Jung von Matt Deutsche Olympischer Sportbund / Deutsche Olympiamannschaft Heroes de Janeiro Loved / Jugend gegen AIDS inhouse Jugend gegen AIDS Was ist das für 1 Gummi? DDB Group Congstar Du willst es. Du kriegst es. Jung von Matt / Sparkassen-Finanzportal Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) / Sparkasse KWITT Initiative / Plan.Net Reckitt Benckiser Deutschland / Durex #OrgasmForAll Scholz & Friends / Mediacom / Jung von Matt/Brand Identity Innogy Energie wird Innogy DDB Group Germany / Mediacom Sony ∆6000: Neuer Fokus. Nachhaltiger Erfolg. Sony Scholz & Friends / Carat / MRM/McCann Opel / Opel Astra Ärgert die Oberklasse

Der emotionalste Moment des Abends war die Aufnahme vonin die „Hall of Fame der deutschen Werbung“ der. Der CEO von Scholz & Friendswürdigte den kürzlich verstorbenen Ausnahmewerber in einer berührenden Laudatio. Den Preis nahm Kolle-Rebbe-Kreativchef und Partnerentgegen.Zur Verleihung im Gesellschaftshaus des Frankfurter Palmengarten kam das Who is Who der deutschen Werbebranche nebst zahlreichen Kunden zusammen. Der Effektivitätswettbewerb des Gesamtverbands Kommunikationsagenturen GWA gilt immer noch als eine der wichtigsten Branchenveranstaltungen. Seine wichtigste Zäsur erfuhr der GWA Effie vor zwei Jahren mit der großen Kategorienreform. Auch dieses Jahr sind eine Reihe von Neuerungen hinzugekommen: angefangen bei den Kategorien Brand Campaign und Media über die Etablierung einer Vorjury und einer vergrößerten Hauptjury bis hin zur Veröffentlichung der Gewinner im Vorfeld.Im kommenden Jahr geht es weiter mit den Veränderungen: Aus der virtuell abstimmenden Vorjury werden regionale Präsenzjurys. Zudem werden zusätzlich zu den bestehenden Kategorien, die in erster Linie bestimmte Kommunikationsanlässe und -maßnahmen beschreiben, wieder Branchenkategorien eingeführt. Dadurch kann eine Arbeit künftig theoretisch in bis zu drei verschiedenen Sparten eingereicht werden. Ebenfalls neu ist die Idee, den Effie künftig nicht mehr nur einmal im Jahr bei einem singulären Event zu feiern, sondern das Thema zu einer kontinuierlichen Lernplattform auszuweiten.Ein weiteres wichtiges Novum ist die neue Verantwortliche für das Effie Ressort im GWA:(Jung von Matt) übernimmt diese Aufgabe von(Thjnk). Ihr Job wird es sein, den GWA Effie noch stärker an das globale Vorbild anzupassen und Trautmanns „Mission 200“, bezogen auf die angestrebte Anzahl von Einsendungen, zu vollenden.Neben dem GWA Effie wurden gestern Abend auch erstmals in diesem Rahmen die Gewinner des B-to-B-Wettbewerbsbekannt gegeben.undhaben es hier mit insgesamt zehn Projekten auf die Gewinnerliste geschafft – sieben davon gehen auf das Konto von RTS Rieger Team. Deren Chefappelliert als Juryvorsitzender, der selbst übrigens nicht mitwählen durfte, an die Branche: „Zugegeben, B-to-B-Marketing ist kein einfacher Bereich. Aber wir hoffen, dass sich nächstes Jahr trotzdem mehr Einsender der Konkurrenz stellen.“ Dieses Jahr verzeichnete der Wettbewerb rund 35 Einsendungen. Die Annäherung an das Effie-Konzept soll für einen Aufschwung sorgen. bu