G20-Gipfel Wie LLR und Zwei Music ein lässiges Zeichen für den Frieden setzen

Über die Aktion von LLR und Zwei Music berichtete bereits der NDR Foto: Zwei Music

Kein Thema bestimmt Hamburg derzeit so wie der bevorstehende G20-Gipfel. Während es in der Hansestadt erste Krawalle gab, machen Lukas Lindemann Rosinski (LLR) und Zwei Music auf das aufmerksam, was in diesen Tagen wirklich zählt: Frieden.