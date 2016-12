Fullberry Lutz Meyer meldet sich mit neuer Agentur zurück

Lutz Meyer gründet eine neue Firma Foto: Blumberry

Der frühere Blumberry-Chef Lutz Meyer hat eine neue Agentur gestartet. Unter dem Namen Fullberry - Agentur für relevante Kommunikation - will er die Kompetenzen von Beratung, Think Tank und Agentur bündeln. Die Firma ist von Anfang an international ausgerichtet. Fullberry hat Kooperationspartner in Skandinavien und den USA.