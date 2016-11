Fritz-Kola Blood Actvertising sagt mit selbstgestrickten Plakaten goodbye

Insgesamt hängen die zwölf gestrickten Motive in vier Großstädten (Bild: Blood Actvertising)

Es ist die letzte Kampagne, die Blood Actvertising für Fritz-Kola umgesetzt hat (Bild: Blood Actvertising)

Die Motive warten mit unterschiedlichen Headlines auf und bewerben die Fritz-Spritz-Produktrange (Bild: Blood Actvertising)

Gemeinsam mit der Modedesignerin, die mit ihrem Label Polynoir eigene Strick-Kollektionen entwirft, hat Blood Actvertising die ungewöhnliche OoH-Kampagne für Fritz-Spritz umgesetzt. Dabei haben Krüger und die Agenturverantwortlichen zunächst die entworfenen Plakatdesigns auf Strick-Vorlagen übertragen. In einem arbeitsaufwendigen Prozess wurden entsprechende Garnstärken und Farben ausgesucht und in Headline und Bild verwandelt, ehe die Produktion der City-Light-Poster beginnen konnte. Auf den finalen Motiven sind neben den bunten Flaschen der Öko-Schorle die Headlines "Wenn's unterm Strick-Pulli zu heiß wird", "Die Pulle zum Pullunder" und "Voll die Öko-Masche" eingestrickt."Ökos und Stricken, das gehört irgendwie zusammen. Daraus entsprang die Idee, die erste selbst-gestrickte Plakatkampagne der Welt für Fritz-Spritz zu entwerfen", sagt, einer der zwei Gründer und Kreativgeschäftsführer von Blood Actvertising.Von den gestrickten CLPs hat Fritz-Spritz lediglich zwölf produziert, je drei hängen in Berlin, Köln, München und in Hamburg, der Heimatstadt von Fritz-Kola. Die Kampagne verbindet die Marke dabei mit einem Gewinnspiel: Wer die gestrickten Original-Poster findet, kann sich mit einem Schnappschuss von dem CLP bewerben und eines davon gewinnen. Zudem hängen in 17 weiteren deutschen Großstädten die fotografierten Varianten der Motive.Für Blood-Actvertising-Co-Gründerist die Kampagne perfekt, um sich nach zwei Jahren von dem Kunden Fritz-Kola zu verabschieden. "Auch wenn der kreative Output exzellent war - für eine gute Zusammenarbeit braucht es mehr. Und das ist vor allem ein respektvolles Miteinander. Wenn das nicht gegeben ist, müssen wir uns auch mal von einem Kunden verabschieden. So schade das auch ist", so Kempin vielsagend. Dem Vernehmen waren es vor allem finanzielle Aspekte, die der Agentur bei der Zusammenarbeit mit Fritz-Kola nicht schmeckten. Die freigewordenen Ressourcen steckt Blood Actvertising derweil in einen neuen Kunden: die "Superpremium"-Eismarke Icecap. Mit dem Berliner Start-up hat man sich auf ein Vergütungsmodell auf Erfolgsbasis geeinigt. tt