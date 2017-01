"Frauen haben ihre Tage - na und?" Ogilvy feiert neue Tampon-Marke von Camelia mit starken Frauen

Ogilvy & Mather Frankfurt begleitet den Launch der neuen Femcare-Marke U by Camelia aus dem Hause Kimberly-Clark mit einer bunten Kampagne, die selbstbewusste junge Frauen feiert. Durch den Fokus auf Online und Social Media wollen Agentur und Kunde neue Wege im Markt für Tampons, Binden und Slipeinlagen gehen, der eigentlich schon völlig gesättigt ist.

U by Camelia - #Nichtaufzuhalten

Dazu hat das reine Frauenteam von Ogilvy nicht nur ein hippes und buntes Packaging-Design für die Produktrange entwickelt, sondern auch einen 30-sekündigen TV- und Online-Spot, der wie die gesamte Kommunikation unter dem Motto "Let's Move On" steht. In dem Commercial sind selbstbewusste Frauen zu sehen, die mit ganzem Einsatz und voller Konzentration ihren Jobs oder Hobbys als Köchin, DJane, Tänzerin oder Motorcrossfahrerin nachgehen, obwohl sie gerade ihre Periode haben. Die Botschaft: "Frauen haben ihre Tage - na und?""In der Gesellschaft ist noch immer verankert, dass Frauen sich von ihrer Periode aufhalten lassen. Aus vielen Befragungen weltweit wissen wir jedoch, dass das nicht so ist und Frauen sich – wenn überhaupt – nur von schlecht funktionierenden Produkten aufhalten lassen. Und deshalb bringen wir mit U by Camelia eine neue Range, die diesen Insights Rechnung trägt" sagt, Senior Brand Manager bei Kimberly-Clark., Senior Art Direction bei Ogilvy Frankfurt, ergänzt: "Wir wollen U by Camelia so inszenieren, dass sich Mädchen und junge Frauen wiederfinden und spüren, dass sich hier eine Marke als ganz selbstverständlicher Teil ihres Lebens positioniert."Der aktuelle Flight umfasst neben dem Spot weitere Maßnahmen in den Social-Media-Kanälen, Content auf Facebook, Youtube und Instagram. Der Kampagnen-Hashtag #Nichtaufzuhalten soll die neuen Produkte von U by Camelia darüber hinaus bei der jungen Zielgruppe bekanntmachen. Im zweiten Quartal 2017 führen Influencer die Kampagne weiter.Bei Ogilvy, das schon seit vielen Jahren den Werbeetat von Kimberly-Clark hält, zeichnen neben Ute Sonntag (Art Direction),(Copywriter),(Planning),(Integrated Productions),und(Account Management) verantwortlich. Die Mediaplanung steuerte, die Postproduktion übernahm. tt