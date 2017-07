Football Agency Cup Scholz & Friends siegt / OMD verpasst dritten Triumph in Folge

Fast 30 Jahre ist es her, dass Scholz & Friends den Football Agency Cup zum ersten und einzigen Mal für sich entscheiden konnte. Am vergangenen Samstag siegte die Agentur nun zum zweiten Mal seit der Premiere im Jahr 1988 und verhinderte den dritten Triumph von OMD in Folge. United Digital Group sicherte sich den Preis für den besten Gesamtauftritt.

3500 Werber, unter anderem von den Agenturen Jung von Matt, BBDO, Grey, DDB und Mediacom, nahmen am Samstag am Football Agency Cup teil. Sie trotzten dem Regen auf dem Trainingsgelände des Hamburger SV und feierten im Anschluss bei der Abendveranstaltung in der Kuppel Hamburg bis tief in die Nacht hinein. In diesem Jahr feierte das Turnier sein 30. Jubiläum, dessen Rahmenbedingungen ganz unter dem Motto "Back to the roots" standen.

Football Agency Cup: Die besten Bilder

Wir sind World Champions. Im Feiern und Anfeuern. Glückwunsch an die ganze Leo-Crew vom #FAC2017 Ein Beitrag geteilt von Leo Burnett Deutschland (@leoburnettdeutschland) am 23. Jul 2017 um 12:45 Uhr

Auch heute noch genauso schön: Best Agency of the Year. Danke #fac2017 und bis zum nächsten Jahr. @werbefussballverband Ein Beitrag geteilt von UDG United Digital Group (@uniteddigitalgroup) am 23. Jul 2017 um 2:47 Uhr

MEEEGA!! Vielen Dank an @men_in_blech - mit euch haben wir nochmal so richtig Stimmung auf die Fußballfelder gebracht! #fac2017 #meninblech #geiletruppe #bbdogladiators #wfv Ein Beitrag geteilt von BBDO Group Germany (@bbdo_germany) am 23. Jul 2017 um 11:13 Uhr

Der Sieger des diesjährigen Werbefußballerturniers heißt: Die Agentur konnte sich im Finale gegen den Vorjahressiegerdurchsetzen. Den Cheerleader-Cup entschiedmit einer mexikanischen Performance für sich.Für den besten Gesamtauftritt des Jahres wurde diefür seine "Glitter-Performance" ausgezeichnet.bildet in diesem Jahr das Schlusslicht und bekam die rote Laterne überreicht.Als Gastspieler nahmen einige ehemalige Fußball-Nationalspieler wie(u.a. HSV) oder(u.a. Schalke 04, Real Madrid) beim Allstar-Spiel teil. Den Titel "Bester Team-Captain" trägt in diesem Jahrvon Mediacom.von Group M wurde mit acht Treffern Torschützenkönig.Die Veranstalter sind von ihrem Turnier überzeugt: "Der Agency Cup steht für alles, was unsere Branche ausmacht: Kreativität, Kommunikation, Wettkampf und Fairness", so, Vorstandsvorsitzender des verantwortlichen Werbefußballverbands."Zum 30. Jubiläum haben wir den Agency Cup noch einmal ein Level weitergetragen", sagt, Vorstand Werbefußballverband. "Mit einer Cheerleader-Arena, mit zwölf Sponsoren, die sich aktiv eingebracht haben und einer Rekordzahl an Teilnehmern, die mit ihrer Fantasie begeisterten." bre