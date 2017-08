Fluent Daniel Frericks und Stefanie Hahn werden Partner

Daniel Frericks und Stefanie Hahn übernehmen Anteile an Fluent

Fluent erweitert seinen Partner-Kreis: Neben den Agenturgründern und Geschäftsführern Andreas Bahr und Geza Unbehagen übernehmen nun auch Daniel Frericks und Stefanie Hahn Anteile an der Agentur.

Beide Neu-Partner sind schon länger bei Fluent an Bord: Während Frericks, der der zuvor elf Jahre lang bei Jung von Matt arbeitete, Anfang des Jahres als Vorstand Kreation zu der Hamburger Agentur kam, ist Hahn bereits seit der Gründung 2013 dabei und verantwortet das klassische und digitale Media-Geschäft von Fluent."Daniel passt zu Fluent wie die Faust aufs Auge. Er hat sich in kürzester Zeit bei Kunden und Mitarbeitern unverzichtbar gemacht, er hebt unser kreatives Produkt auf ein neues Level und er ist außerdem ein toller Charakter", so Geza Unbehagen. Andreas Bahr ergänzt zur zweiten Personalie: "Steffi und mich verbinden über 15 Jahre engste und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Sie ist eine der besten Media-Beraterinnen überhaupt und für die Kultur von Fluent enorm wichtig. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Sie unser Angebot angenommen hat, Partnerin zu werden."Fluent beschäftigt aktuell über 30 feste Mitarbeiter und betreut Kunden wie AIDA Cruises, Aldi, Arag Versicherungen, Burda, Delinero, DocMorris, Sixt und die Brauerei Veltins. tt