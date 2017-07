Fischer-Appelt Klaus Madzia kommt als Director Digital Strategy

Madzia wird am Berliner Standort von Fischer-Appelt tätig sein. In dem Beratungsfeld "Digitale Transformation" soll der 50-Jährige als "inhaltlicher Kopf" mitwirken. Die Stelle ist in der Bundeshauptstadt extra für Madzia geschaffen worden. In Hamburg hat Fischer-Appelt ebenfalls einen Director Digital Strategy, Christian Clawien. Beide arbeiten agenturübergreifend.Klaus Madzia war Gründungsredakteur bei "Brand eins" und schrieb für den "Spiegel" und Spiegel Online. Seit 2016 war er als Editorial Director bei C3 angestellt."Die fortschreitende Digitalisierung stellt mittelständische Unternehmen ebenso wie große Konzerne vor neue Herausforderungen", sagt Andreas Fischer-Appelt, Co-Gründer und Vorstand von Fischer-Appelt. "Genau hier wollen wir mit unserer Beratungsexpertise ansetzen und neue Angebote und Lösungen für unsere Kunden schaffen." bre