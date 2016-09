Fischer-Appelt-Gründer "Es gibt keine Prügeleien mehr"

Andreas (l.) und Bernhard Fischer-Appelt Foto: Markus Nass

Die Agenturgruppe Fischer-Appelt feiert dieser Tage ihr 30-jähriges Bestehen. Einst als kleine PR-Beratung in Hamburg gestartet, ist die "Creative Content Group" heute an sechs Standorten in Deutschland vertreten und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. 2015 erzielte Fischer-Appelt ein Honorarvolumen von 42 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten die beiden Gründer Andreas und Bernhard Fischer-Appelt ein zweisteliges Wachstum. Im Interview mit HORIZONT sprechen sie über die Entwicklung und die Perspektiven ihres Unternehmens - und kündigen an, künftig auch in Media zu investieren.