Fischer-Appelt Berliner Büroleiter Marius Voigt geht, Nachfolger noch nicht bekannt

Marius Voigt steigt bei Fischer-Appelt aus Foto: Fischer-Appelt

Die Agentur Fischer-Appelt verliert ihren Geschäftsführer und Berliner Büroleiter Marius Voigt. Wie eine Sprecherin auf Anfrage bestätigt, hat der PR-Experte die Firma zum August 2017 auf eigenen Wunsch verlassen. Voigt will künftig als selbstständiger Politikberater Campaigning-Mandate in Deutschland und im europäischen Ausland übernehmen. Laut Auskunft von Fischer-Appelt soll er auch in der neuen Rolle weiter mit der Agentur verbunden bleiben.