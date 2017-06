"Finde deinen Sommer" Das ist die erste Ebay-Kampagne von VCCP

Mit einer europaweiten Kampagne startet Ebay in den Sommer: Der unter dem Motto "Finde deinen Sommer" stehende Auftritt läuft im TV und wird durch Youtube-Spots sowie Radio-Werbung, Social Media, Display-Advertising und ein Affiliate-Programm ergänzt. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen jeweils Produkte aus dem Ebay-Sortiment, mit denen die Kunden den Sommer genießen sollen.

Ebay: Finde deinen Sommer

Die Produktspots der Kampagne:

Ebay: Finde deinen Sommer (Rasenmäher)

Ebay: Finde deinen Sommer (Grill)

Bei der Kampagne handelt es sich um die erste Arbeit von VCCP für Ebay. Die britische Agentur hatte sich im vergangenen Jahr den Europa-Etat von Ebay in einem Pitch gesichert . Entstanden ist die Kampagne als Gemeinschaftsarbeit von VCCP in London und Berlin. Die lokale Adaption für den deutschen Markt hat die Berliner VCCP-Dependance übernommen. Deutschland ist der erste Markt in Europa, in dem die Kampagne zu sehen ist.Herzstück der Kampagne ist ein 35-sekündiger TV-Spot. Darin sieht man ein lachendes Mädchen beim Fahrradfahren, gleichzeitig wird die Produktsuche der Kunden durch eine Einblendung im unteren Drittel optisch dargestellt. Darüber hinaus kommen mehrere produktorientierte 10-Sekünder zum Einsatz, die sich auf je eine Produktkategorie konzentrieren. Diese Spots werden in kürzeren Schnittversionen auch auf Youtube geschaltet. Verantwortlich für Planung und Einkauf istin Düsseldorf."Für die Kampagne haben wir uns als Ziel gesetzt, die Ebay-Plattform lebendig zu präsentieren und gleichzeitig den Abverkauf durch die Rabattangebote direkt zu fördern", sagt, Head of Consumer Marketing Verticals bei Ebay., Head of Consumer Marketing Brand and Horizontals, ergänzt: "Um diese Ziele zu erreichen, setzen wir gezielt auf die Kombination der verschiedenen Formate. Der TV-Spot ist sowohl emotional als auch produktorientiert, während in den Radiospots das Hauptaugenmerk auf den promotionalen Rabattangeboten liegt."Bei VCCP Berlin sind Timo Hillbrecht und Claudius Kohrt (Beratung), Carsten Fillinger, Sebastian Oehme, Marlon von Franquemont und Melina Henrichs (Kreation) sowie Wiebke Dreyer (Strategie) und Michael Opitz (Produktion) für die Kampagne zuständig. Um Post-Produktion kümmerte sich, Music Agency ist. Den Soundtrack "Wishing Girl" von Lola Marsh hat sich Ebay exklusiv für die kommerzielle Verwendung in Deutschland lizensieren lassen. ire