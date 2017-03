Filmakademie Baden-Württemberg Dieser überraschende Spec-Spot erinnert an "50 Shades of Grey"

Seit Mitte Februar lockt der zweite Teil der Romanverfilmung "50 Shades of Grey" Millionen Fans in die Kinos. Studenten der Filmakademie Baden-Württemberg greifen die Handlung des Films jetzt in einem Spec-Spot für den Interior-Händler Westwing auf.

Westwing 2017 Spec Spot - "Coup"

Das 50-sekündige Commercial erzählt die Geschichte einer Frau, die in einer Bar auf einen Geschäftsmann trifft, ehe er sie verführt und mit zu sich nach Hause nimmt. Doch wer ein allzu romantisches Ende des Treffens erwartet, wird von der Auflösung der scheinbar klischeehaften Story überrascht. Die treffende und doppeldeutige Botschaft am Ende des Spots: "Sometimes it's love at first sight.""Coup" ist die erste Arbeit des Werbefilmstudenten Peer-André Grote an der Filmakademie Baden-Württemberg, der sowohl Regie führte und den Film produzierte als auch die Idee für den Spec-Spot hatte. DieRolle des Paares übernahmen Alena Otto und Christoph Erbslöh, die auch im echten Leben ein Paar sind und tatsächlich durch Zufall in dieser Kombination von Grote gecastet wurden.Neben Peer-André Grote zeichnen(Producer),(Associate Producer),(Kamera),(Editor),(Musik) sowie(Sounddesign und Mix) verantwortlich. tt