Ferrero M&C Saatchi lässt zum Produktlaunch von ValParaíso die Früchte tanzen

Ferrero führt sein neues Produkt mit vielen bunten Bildern ein Foto: Screenshot Youtube/Ferrero

Während die Temperaturen draußen inzwischen eher an Winter denn an Spätsommer erinnern, bringt Ferrero in der Werbung die Sonne zurück. Der Süßwarenhersteller mit Deutschlandsitz in Frankfurt trommelt seit dieser Woche im TV und Out-of-Home für sein neues Produkt Ferrero ValParaíso.