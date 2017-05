Ferienflieger RMG Connect wird Leadagentur von Sun Express

Key Visual aus der neuen Sun-Express-Kampagne Foto: Sun Express

Die Fluggesellschaft Sun Express hat ihren Werbeetat an RMG Connect vergeben. Die Stuttgarter Agentur, ansonsten auf Dialog und CRM spezialisiert, wird damit Strategie und Kreation der Werbemaßnahmen der deutsch-türkischen Airline in allen Märkten übernehmen. RMG Connect hatte sich bereits im vergangenen Jahr in einem Pitch durchgesetzt, die Zusammenarbeit startete bereits zum 1. Januar 2017.