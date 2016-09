"Falling for Innovation" Warum Serviceplan-Chef Florian Haller vom Himmel fällt

Serviceplan-Chef Florian Haller macht in dem spektakulären 360-Grad-Video auf Felix Baumgartner Foto: Screenshot Youtube

Der heutige Tag ist für Serviceplan so etwas wie der Höhepunkt des Jahres: Traditionell lädt die Agenturtruppe in der letzten Septemberwoche zu ihrem "Innovationstag", auf dem die Branche über die heißesten Trends in Werbung, Marketing und Medien diskutiert. Für die obligatorische Eröffnungsrede von Florian Haller hat sich Serviceplan diesmal etwas ganz Besonderes einfallen lassen - und macht den Hauptgeschäftsführer in einem 360-Grad-Video kurzerhand zum Stuntman.