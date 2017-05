FCB Hamburg Daniel Daglioglu verstärkt die digitale Kreation

Daniel Daglioglu wechselt von Yours Truly zu FCB Hamburg Foto: FCB Hamburg

Die Agentur FCB Hamburg baut ihr Führungsteam für das digitale Geschäft aus. Neu an Bord kommt zum 1. Juni Daniel Daglioglu. Der 36-Jährige wechselt von der Internetagentur Yours Truly. Dort war er als Group Creative Director tätig. Bei seinem neuen Arbeitgeber steigt er als Kreativdirektor ein und berichtet an CCO Christoph Nann.