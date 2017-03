"Expectation vs. Reality" Audi und Thjnk räumen mit Vorurteilen über alternative Antriebe auf

Thjnk und Audi wollen in dem Spot die Realität des alternativen Fahrens mit dem Audi A5 Sportback g-tron zeigen Foto: Thjnk

Videos und Bilder, die Erwartungen und die ernüchternde Realität humorvoll gegenüberstellen, haben seit einiger Zeit in den sozialen Netzwerken Konjunktur. Jetzt haben auch Audi und Stammagentur Thjnk das Viralpotenzial des Trends erkannt, verwenden die Memes in einer neuen Online-Kampagne für den A5 Sportback G-Tron - und wollen so mit Vorurteilen über alternative Antriebe aufräumen.