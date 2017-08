Exklusiv Das sind die größten Corporate-Design-Agenturen in Deutschland

Meta Design bleibt der Platzhirsch unter den deutschen Corporate-Design-Agenturen. In dem exklusiv von HORIZONT erhobenen Umsatzranking der größten CD/CI-Agenturen landen die Berliner erneut auf Rang 1. Dennoch hat die Rangliste durchaus einige Überraschungen zu bieten.

Mit einem Honorarumsatz in Höhe von 15,2 Millionen Euro im Bereich Corporate Design und Corporate Identity landet Meta Design zum 19. Mal unangefochten an der Spitze der Rangliste. Deutlich überraschender ist, was hinter dem ersten Rang passiert. So folgt die Peter Schmidt Group, die zwölf Jahre lang keine Zahlen bekannt geben konnte, Meta Design auf den Fersen. Vom Gesamtumsatz in Höhe von 26,6 Millionen Euro hat die Hamburger Agentur 13,6 Millionen Euro im Bereich Corporate Design und Corporate Identity erwirtschaftet.

Die 15 umsatzstärksten Corporate-Design-Agenturen in Deutschland

Agentur Honorarumsatz CD/CI 2016 in Mio. Euro Holding / Networks / Partner 1 Meta Design 15,20 Leo Burnett / Publicis 2 Peter Schmidt Group 13,60 BBDO Group 3 Strichpunkt 10,45 Type Hype 4 Mutabor 9,00 keine 5 KMS Team 8,00 keine 6 Martin et Karczinski 6,95 Martin et Karczinski 7 Becc Agency 5,65 Becc Agency Group 8 HW Design 5,60 keine 9 Loved 5,10 Thjnk 10 Wir Design 4,95 Total Identity 11 Kochan & Partner 4,88 keine 12 Fuenfwerken 4,83 keine 13 DMC Group 4,80 DMC Group 14 3st Kommunikation 4,41 keine 15 KW 43 Branddesign 4,35 Grey

Quelle: eigene Recherche / Agenturangaben

„Das Jahr 2017 war bislang durchweg positiv und hat unsere Erwartungen übertroffen.“ Arne Brekenfeld Teilen

Arne Brekenfeld, Meta Design (Bild: Meta Design)

HORIZONT

Spektakulär sind auch die Zahlen von. Die Agentur rückt mit einem sagenhaften Zuwachs von fast 50 Prozent auf Rang 3 vor. Kein Wunder, dass Strichpunkt-Chef Jochen Rädeker Optimismus verbreitet: "Viele Unternehmen", beobachtet der Stuttgarter Designer, "durchlaufen derzeit eine digitale Transformation, und so einen umfassenden Change-Prozess beginnt man idealerweise bei der Identität." Denn eine starke Identität sei die beste Grundlage für ein leistungsfähiges Brand-Ecosystem. "Das haben", sagt Rädeker, "Entscheider mittlerweile erkannt und holen sich hierfür zunehmend geeignete Agenturpartner ins Haus."Über ein florierendes Geschäft können sich auch die Branding-Experten der Münchner Agenturgruppefreuen. In den letzten drei Jahren ist ihr Umsatz um durchschnittlich 20 Prozent gestiegen. Nur: Im aktuellen-Ranking schlägt sich dieses rasante Wachstum nicht nieder. Die Münchner, seit 2005 stets auf Platz 2, rutschen auf Rang 5. Der Grund: Sie treten nicht mehr gemeinsam als Agenturgruppe auf. KMS Team und ihre langjährige Schwesterfirma KMS Blackspace gehen getrennte Wege. Die gegenseitige gesellschaftsrechtliche Verflechtung wird aufgelöst, wie eine Sprecherin der Agentur mitteilt. Hintergrund sei die unterschiedliche inhaltliche Entwicklung beider Firmen. KMS Team konzentriert sich künftig vor allem auf den Bereich Markenführung, Blackspace auf Kommunikation im Raum.Unter dem Strich läuft das Geschäft der Design-Agenturen hervorragend. Zusammengenommen konnten die 30 größten deutschen Branding-Anbieter im vergangenen Jahr in ihren Kernkompetenzen Corporate Design (CD) und Corporate Identity (CI) einen Honorarumsatz von 151 Millionen Euro erzielen. Das entspricht einem Zuwachs von über 10 Prozent. Sämtliche Geschäftsbereiche eingeschlossen erreichen die Top-30-Agenturen ein Gross Income von 188 Millionen Euro. Und der Trend hält an: "Das Jahr 2017 war bislang durchweg positiv und hat unsere Erwartungen übertroffen", sagt Arne Brekenfeld, CEO des Branchenprimus Meta Design. fw