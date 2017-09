Executive Creative Summit New Yorker One Club kommt nach Berlin

Der ADC und The One Club machen gemeinsame Sache Foto: Screenshot adcglobal.com

Die internationale Kreativorganisation The One Club for Creativity (TOCC) veranstaltet erstmals einen exklusiven Kongress in Deutschland. Der Creative Summit richtet sich an führende Agenturgründer, Chief Creative Officers und Geschäftsführer. In intimer Atmosphäre bietet sich ihnen die Möglichkeit, mit internationalen Top-Kreativen über die Veränderungen in der Branche zu diskutieren.