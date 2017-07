Ex-BBDO-Mitarbeiterinnen Waltraud Teleu und Heike Flottmann gründen Managementberatung

Waltraud Teleu und Heike Flottmann kombinieren ihre Expertise und gründen die Managementberatung Teleu/Flottmann. Die ehemalige Managing Partnerin von Claus Koch Identity und die Ex-BBDO-Geschäftsführerin möchten Unternehmen dabei helfen, ihre Wertschöpfung durch gezieltes Markenmanagement zu steigern.

"Nur wer es schafft, ein konsistentes Markenerlebnis zu schaffen, wird eine dauerhafte Beziehung aufbauen und nachhaltigen Markenerfolg generieren", formuliert Heike Flottmann den Ansatzpunkt ihrer Beratung. Teleu/Fottmann steht sowohl mittelständischen Unternehmen als auch Konzernen zur Seite. Die ersten Kunden sind schon gefunden, kommen aus den Branchen Facility Management und Bauwesen, werden zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht kommuniziert.

Kennengelernt haben sich Teleu und Flottmann während einer gemeinsamen Projektarbeit bei BBDO. Teleu war viele Jahre Managing Partnerin von Claus Koch Identity. 2010 gründete sie ihre eigene Beratung, in der sie den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Produkt- und Unternehmensmarken legte. Flottmann bringt Erfahrung aus dem B2B- und B2C-Bereich mit und machte sich 2009 ebenfalls mit einer Markenberatung selbstständig. Zuvor arbeitete sie unter anderem in führenden Positionen bei BBDO und Stöhr Markenkommunikation."Nur wenige formulierte Strategien werden erfolgreich implementiert. Sinn und Klarheit des Handelns bei allen Mitarbeitern sind die Treiber für eine nachhaltige, erfolgreiche Umsetzung", so Waltraud Teleu. bre